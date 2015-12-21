Putin: Milyonlarca insanın iyiliği için aldığımız kararlar duygulardan etkilenmemeli

Dünya ve bölge gündemini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aldığı her kararı duygularını bir kenara bırakarak iyice ölçüp biçtiğini söyledi. Sina yarımadasında düşürülen Rus uçağıyla ilgili de konuşan Putin, "Bu gibi olaylarda duyguların öne çıkması kaçınılmazdır ancak duygular kararların niteliğini etkilememeli zira bu kararları milyonlarca insanın iyiliği için alıyorsunuz" dedi.

Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan Dünya Düzeni adlı belgesel için gazeteci Vladimir Solovyov'a mülakat veren Putin, felaketler karşısında duyguların devreye girmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak bunun karar verme sürecini etkilememesi gerektiğini söyledi.

"Alınan kararlar hem kısa hem de uzun vadede olumlu sonuçlar getirmeli"

Putin, 31 Ekim'de beraberindeki 224 kişi ile 'Sina Yarımadası'nda düşürülen Rus yolcu uçağında olduğu gibi felaket anlarının karar alma sürecini nasıl etkilediği’ hakkındaki soruya "Bu gibi olaylarda duyguların öne çıkması kaçınılmazdır ancak duygular kararların niteliğini etkilememeli zira bu kararları milyonlarca insanın iyiliği için alıyorsunuz" yanıtı verdi. "Bu sebeple alınan her kararın iyice tartılması gerekir" diyen kullanan Putin, alınan kararların hem kısa hem de uzun vadede olumlu sonuçlar getirmesi gerektiğini de söyledi.

Nükleer silahlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin nükleer silahlarını hazırda tutmasına rağmen bunları ne geçmişte birilerinin üzerine savurduğunu ne de gelecekte savuracağını söyledi: "Umarım yeryüzündeki hiç kimse nükleer silah kullanmaya cesaret edecek kadar aklını yitirmemiştir."

"Önemli olan meşru hükümetleri sabote etmemek ve egemenliklerini yok etmemektir"

Putin, ülkelerin hükümetlerinin 'mükemmel olmamasının' bu ülkelere dışarıdan müdahale etmek için bir sebep olmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Önemli olan –her ne kadar kusurları olsa da– meşru hükümetleri sabote etmemek, egemenliklerini yok etmemektir. Bana göre hiç kimse doğru kabul ettiği değerleri bir diğerine dayatmamalıdır. Nitekim Rusya'nın da kendi değerleri ve adalet hakkında kendi görüşleri var. Bazı ülkeler, Rusya'ya nasıl politika yürüteceğini söyleyebileceklerini düşündükleri için gerçeklik duygularını yitirmiş olmalılar."

Rusya Devlet Başkanı Putin, jeopolitik mücadeleden kaçınılamıyorsa bu mücadelenin en azından medeni bir biçimde yürütülmesi gerektiğini de belirtti: "Ukrayna ve diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerine gelince, Batılı partnerlerimizin yani Avrupa ve ABD'nin tavırlarının Ukrayna'nın çıkarlarını korumaya değil Sovyetler Birliği'nin yeniden kurulmasına yönelik. Rusya'nın Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istemediği konusunda da kimse bize inanmak istemiyor."

"Ukrayna'da herhangi bir şey iyiye gitti mi?"

Öte yandan Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da hükümet karşıtı darbeyi desteklemekle hata yaptığını anladığını ancak bunu itiraf etmek istemediğini söyledi: "Darbe planlayarak hiçbir şeyi geliştiremezsiniz. Ukrayna'da herhangi bir şey iyiye gitti mi? Hayır, güç hâlâ oligarkların elinde."

Putin ayrıca, Avrupa'daki komşu ülkelere de değindi ve Avrupa'nın probleminin, hiç de bağımsız bir dış politikası olmaması olduğunu söyledi: "Uluslararası iklimi değiştirip istikrarı artırmak için Almanya'nın uluslararası sahnede oynanması gereken rolü görmezden gelinemez."