Putin, Merkel'i 'Suriye'de siyasi çözüm' için ikna etti

Almanya'nın başkenti Berlin'de biraraya gelen Putin ve Merkel, Suriye'deki kanın durması için siyasi bir çözümün en doğru yol olacağı konusunda görüşbirliği içinde olduklarını söyledi. Putin, Şam'a silah gönderdikleri yönündeki haberleri de yalanladı.

Putin, Suriye'deki çatışmada Rusya'nın hiçbir tarafa destek vermediğini ancak ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için politik bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu ülkenin Başbakanı Angela Merkel'le biraraya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki kanı durdarmak için uluslararası toplumun BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes planına destek vermeye devam etmesi gerektiğini belirtti. Putin, "Suriye'deki ortak görevimiz, durumun daha da kötüye gitmesini önlemek. Bugün bir iç savaş tehlikesiyle karşı karşıyayız. Buçok tehlikeli bir durum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, iç savaşta kullanılma tehlikesi nedeniyle Suriye'ye silah satışı yapmadıklarını, Moskova'nın Şam'a gemilerle silah gönderdiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

'Güvenlik Konseyi'nde birlikte çalışmalıyız'

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'de siyasi bir çözümün en doğru tercih olacağı konusunda uzlaştıklarını söyledi. Merkel, "Hula'daki son katlim, Suriye'deki insanların ve insan haklarının korkunç durumunu gösterdi. İkimiz de siyasi bir çözüm istediğimiz konusunda çok netiz ve Annan planının başlangıç noktası olduğu konusunda hem fikiriz. Ancak Annan planının başarıya ulaşması ve diğer siyasi adımların atılabilmesi için özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde enerjimizi ve gücümüzü birlikte kullanmalıyız" dedi.

'Ciddi endişelerim var' demişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada Suriye'de Annan planının başarıya ulaşması konusunda ciddi şüpheleri olduğunu açıklamıştı.

Annan: Hula'daki katliamı kınıyoruz

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan da, Suriye'de yaşanan krizin çözülmesi için gereken her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Annan, "Suriye'de muhalifler tarafından esir alınan 11 Lübnan vatandaşı için neler yapılabileceğini görüştük. Umarım en kısa sürede serbest bırakılırlar. Suriye'de yaşanan krizin barışçı bir şekilde sonuçlanması için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. Hula'da meydana gelen katliamı ve ülkenin diğer yerlerinde meydana gelen ölümleri kınıyoruz."