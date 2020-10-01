Putin'le görüşmek isteyene iki hafta karantina

T24 Dış Haberler

Kremlin'in yeni düzenlemesine göre Koronavirüs pandemisi günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret edecek herkesin 2 hafta boyunca karantinaya girmesi gerekecek.

Proekt haber portalına konuşan bir kaynak, "Yaşı veya mevkisi fark etmiyor. Devlet başkanına yaklaşmak için herkesin önceden iki hafta karantinaya girmesi gerekecek" dedi.

Putin'le görüşecek kişilerin Soçi veya Moskova'daki hükûmet konutlarında kalıp test olması gerekecek. Konuklar, testleri negatif çıkması durumunda konutun sınırları içersinde dolaşabilecek.

Proekt şu ana kadar bazı Kremlin yetkililerinin, Putin'in günlük aktivitelerini takip eden gazetecilerin ve 30 nükleer sektör çalışanının Soçi'de karantinaya alındığını belirtti.

Putin, pandemi boyunca görüşmelerini çoğunlukla video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Yaz aylarında kısıtlamalar gevşemeye başlayınca bazı yetkililerle yüz yüze görüştü ve en az bir defa devlet başkanlığı konutunun dışına çıktı.