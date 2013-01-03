Putin laik Fransa'ya katedral dikecek

Rusya lideri Vladimir Putin, laik Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğine dev bir Ortodoks katedrali dikecek. Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Putin'in 2010'da "ikili ilişkileri geliştirme" adına kararlaştırdığı projeye laikler karşı.

Rus devleti Sarkozy yönetimiyle varılan anlaşma sonucu Paris'in sembolü olan Eyfel kulesinin yakınlarındaki eski Fransız Meteoroloji Kurumu binasının bulunduğu 8 bin 400 metrekarelik alanı 70 milyon Euro ödeyerek satın aldı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Moskova bu alana, içinde katedral, papaz okulu, Ortodoks çocuklar için dini merkez ve Ortodoks hacılar için barınağın bulanacağı bir "Ortodoks Kültür Merkezi" inşa etmeyi planlıyor. Fransız kaynaklar Rus devletinin projenin inşası için 100 milyon Euro daha harcamaya hazır olduğunu yazıyor.

Paris'in sosyalist etiketli Büyükşehir Belediye Başkanı Bertrand Delanoe proje için hazırlanan ilk mimari tasarımı "kentin mimari dokusuyla uyuşmadığı" gerekçesiyle geri çevirdi. Ancak projeye sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande da "ikili ilişkilerin kuvvetlendirilmesi" için onay vermiş görünüyor. Yeni bir mimari tasarımınj iki ay içinde Paris Belediyesi'ne sunulacağı belirtiliyor.

Hollande yönetiminin onayına rağmen projeye Fransa'da sıcak bakmayanlar da var. Bunların başında ülkenin Rusya uzmanlarından gazeteci-yazar Galia Ackerman geliyor.

'Paris'e Ortodoks merkezi'

Rusya'da anayasanın devleti "laik ve çok dinli bir ülke" olarak tanımladığını hatırlatan Ackerman, konu hakkında Liberation gazetesinde yayımlanan makalesinde, Putin'in Paris'e Ortodoks merkezi inşa ederek "başka amaçlar peşinde" olduğunu savundu.

Putin iktidarının 2011 yılındaki seçimlerden bu yana "meşru olmaktan çıktığını" dile getiren Ackerman, iktidarın bu nedenle sırtını Ortodoks kilisesine dayadığını belirterek, "Ortodoks dininin Moskova Patrikhanesi versiyonu aynen çarlık döneminde olduğu gibi Rusya'da devletin resmi dini olma yolunda" ifadelerini kullandı.

'Rusya ruhani yapısıyla İran'ı geçecek'

Ackerman, makalesinde, Moskova Patrikhanesi'nin toplumla ilişkiler sorumlusu Vsevolod Çaplin'in "Bugün Batı dinsiz bir sistemi temsil ediyor. Bu sistem Nazizm ve Komünizm adı altında kendisini ifade ederken çöktü, şimdi de kapitalist şekliyle çökecek. Umarım Rusya, yükselen ruhani yapısıyla İran'ı yakalayıp geçecektir" şeklindeki ifadelerini, patrikhanenin ideolojisine örnek olarak gösterdi.

Fransız uzman, Rus Ortodoks Kilisesi doktrininin fikir babası patrik Kirill'in, "Bizans döneminde olduğu gibi devlet ile kilise arasında uyumdan" söz ettiğini ve insan haklarını "Hıristiyan antropolojisiyle çelişen zararlı bir modern zaman keşfi" olarak gördüğünü de hatırlattı.

Ackerman, "laik ve sosyalist" Fransız hükümetinin Putin Rusya'sının Paris'in merkezine Ortodoks din merkezi inşa etmesine "stratejik ittifak" adına göz yummasının "Fransız Cumhuriyeti'nin savunduğu değerlerle bağdaşmadığını" da savundu.