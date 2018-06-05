Putin: Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer savaş çıkması düşüncesi tiksindirici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sınırları yakınındaki Kuzey Kore ile ABD arasında bir nükleer savaş çıkmasınıistemediğini, bu düşüncenin tiksindirdiğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Avusturya'da yayın yapan ORF televizyonuna konuşan Putin, ABD ile Kuzey Kore arasında olası bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusuna karşılık "Bunu düşünmek bile istiyorum" dedi. Böyle bir düşüncenin dahi ‘tüyler ürpertici' olduğunu ifade eden Putin, "Rusya bunu istemiyor, çünkü Kuzey Kore bizim komşumuz. Bazı Kuzey Kore nükleer test sahaları bizim sınırlarımıza 100 kilometreden yakın" ifadelerini kullandı.

Kore yarımadasındaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong un arasında 12 Haziran'da yapılacak görüşmeden çok umutlu olduğunu ifade etti.

Putin, nükleer silahsızlanmaya giden yolun, iki tarafa da yönelik olması ve Washington'ın taleplerde bulunmak yerine Pyeongyang'a bazı imtiyazlar tanıması gerektiğini belirtti.

Putin "Kuzey Kore lideri balistik füze denemeleri, nükleer testler gibi eylemlerden geri adım atarsa, diğer taraf da elle tutulur bir karşılık vermeli" dedi.

ABD'nin bölgedeki askeri tatbikatlarının amaca zarar verdiğini ekleyen Putin "Rusya, kendi adına Kore yarımadasındaki gerginliği hafifletmek için elinden geleni yapacak. Gerginliği sona erdirmek için biz hazırız" dedi.

Moskova'nın Pyeongyang'la sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Putin, Çin'in yarımadadaki krizi çözmek için gösterdiği çabaları takdir etti. Putin, Rusya ile Çin'in bu anlamda sunduğu yol haritasına dönmenin istenen sonuçlara ulaşmada yardımcı olabileceğini ekledi.

Moskova ve Pekin Eylül 2017'de Kuzey Kore'nin nükleer programını askıya alması karşılığında, ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki askeri tatbikatlarını durdurması tavsiyesinde bulunmuştu.