Putin: Küresel felakete dönüşebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki baskının daha sert yaptırımlarla artırılmasına talebine sıcak bakmıyor. Çin'de düzenlenen BRICS ülkeleri (Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika) zirvesinde konuşan Putin, "Şu anki askeri histeri iyi gelişmelerin habercisi değil ve çok sayıda kurbana mal olacak küresel bir felakete dönüşebilir" açıklamasını yaptı.

Putin, Kuzey Kore'nin kendini güvende hissetmediği sürece nükleer programından vazgeçmeyeceğini de belirterek "Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözebilmek için diyalogdan başka bir çözüm yolu yok" ifadesini kullandı.

Putin, ABD'yi de eleştirerek Washington'ın önce Çin ve Rusya'yı yaptırım listesine aldığını, ardından da Kuzey Kore'ye cezaî önlemler konusunda bu iki ülkeden yardım beklediğini söyledi.

ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Nikki Haley, New York'taki BM acil toplantısında BM Güvenlik Konseyi'nin daim üyelerine Kuzey Kore'ye karşı "mümkün olan en sert tedbirlerin" alınması çağrısında bulunmuştu.

Merkel BM yaptırımlarını desteklediğini açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de ABD Başkanı Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde BM'nin Kuzey Kore'ye uygulamak istediği yaptırımları desteklediğini açıkladı. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümetin hedefinin askeri tırmanışı engellemek ve mevcut anlaşmazlığa barışçıl yoldan çözüm bulmak olduğunu belirtti.

Merkel ayrıca AB düzleminde de soruna diplomatik bir çözüm bulunması için çaba göstereceğini açıkladı. Avrupa'nın dünya politikalarında önemli bir ağırlığı olduğuna dikkat çeken Merkel, Almanya'nın Fransa ile birlikte AB içinde Kuzey Kore'ye ek ve sert yaptırımların uygulanmasını istediğini söyledi.

Geçen pazar günü hidrojen bombası testi yaparak uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore, daha önce de füze testleri gerçekleştirmişti. Güney Kore, Kuzey Kore'nin kısa bir süre içinde kıtalararası füze denemesi yapabileceğini duyurdu.

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dpa/AFP/ÇA/HS