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Dünya

Putin kendini övdü MOSKOVA (A.A) 

18 Ekim 2011 00:15

-Putin kendini övdü MOSKOVA (A.A) - 17.10.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, kendisini överek, "kendisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 'en çalışkan' lider olduğunu" söyledi. Rusya Başbakanı, televizyondan yayımlanan demecinde, "komünizm dönemi liderlerinin fiziksel olarak yeterli olmadıklarını ve bu liderlerde ülkeyi kendisinin yaptığı şekilde idare edecek 'irade' bulunmadığını" öne sürdü.  Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'i başbakanlığa atama planının, Aralık ayında yapılacak genel seçimlerde iktidar partisinin göstereceği başarıya bağlı olduğunu da belirten Putin, Medvedev'in Birleşik Rusya partisini zafere taşıması halinde yeni hükümeti kurabileceğini kaydetti. Putin, Moskova yönetiminin Batı'yla ve diğer ülkelerle dostane ilişkiler istediğini de söyledi. Vladimir Putin, dış politikasının Rusya'nın çıkarlarını koruma temeline dayanacağını, ancak kendisine "şahin"  yaftası vurulmaması gerektiğini belirtti. Putin ve Medvedev, gelecek yıl görev değişimi konusundaki planlarını geçen ay açıklamıştı. 59 yaşındaki eski Devlet Başkanı Putin, peş peşe 2 kez bu göreve gelerek 2024'e kadar devlet başkanlığında kalabilir.

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