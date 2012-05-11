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Dünya

Putin karşıtları Moskova sokaklarında gece nöbetinde

Rusya’nın başkenti Moskova’da Vladimir Putin karşıtları, muhalif hareketi canlı tutabilmek için gece yürüyüşleri düzenliyor

11 Mayıs 2012 09:30

Rusya’nın başkenti Moskova’da Vladimir Putin karşıtları, muhalif hareketi canlı tutabilmek için gece yürüyüşleri düzenliyor.

Milliyet'in haberine göre, muhalifler, Putin’in devlet başkanlığı koltuğuna üçüncü kere oturmasından bu yana geceleri sokağa çıkarak yürüyüş yapıyor. Ancak “Halkın Yürüyüşü” adı verilen bu barışçıl gösteri de polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor. Salı gecesi düzenlenen gece yürüyüşünde polis 200 kişiyi tutukladı. Tutuklananlar arasında olan muhalif liderler Aleksey Navalni ve Sergey Udaltsov dün mahkemeye çıkarılarak 15 gün hapse mahkum edildi.

 

Putin’den ABD’ye ilk soğuk hamle

 

Bu arada, Rusya’da Dmitri Medvedev’e emanet ettiği devlet başkanlığı koltuğu geçtiğimiz günlerde geri alan Vladimir Putin, uluslararası sahneye sert bir giriş yaptı. Putin, ABD’de 18-19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan G-8 zirvesine katılmayacağını duyurdu. Haberi ABD Başkanı Barack Obama’ya telefonla veren Putin “yeni Rusya hükümetindeki kabine atamaları konusundaki sorumluluğuna” işaret etti. Putin zirveye Başbakan Medvedev’in katılacağını söyledi. Beyaz Saray ise “İki ülke arasındaki en üst düzey iletişimin devam etmesini umuyoruz” açıklamasında bulunarak Obama ile Putin’in 18-19 Haziran’da Meksika’da gerçekleşecek G-20 zirvesinde buluşacağını belirtti.

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