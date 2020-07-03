Putin kararname imzaladı: Rusya'da anayasa değişiklikleri yarın yürürlüğe girecek

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesini sağlayacak kararnameyi imzalayan Putin, "Düzenlemeler, halkın iradesiyle yürürlüğe giriyor. Benim tutumumu biliyorsunuz; anayasada yapılan değişiklikler herkese dokunuyor ve bu konuda son sözü, belirleyici sözü sadece Rusya halkı söyleyebilirdi" dedi.

Putin, Rusya Anayasası'ndaki düzenlemelerin kabulünün ardından Rus mevzuatında nitelikli bir değişim yapılacağına dikkat çekerek, Rusya'daki mevcut yasaların yenilenen Anayasa'ya tamamen uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya topraklarının elden çıkarılmasını yasaklayan düzenleme maddesine değinen Putin sözlerini şöyle sürdürdü: "Önerilen düzenlemeler, halkın beklentileriyle tamamen örtüştü. Bu konunun özel taşıdığı Rusya'nın bölgelerindeki birinde yaşayan sakinlerin demeçlerini birçoğunuzun gördüğünü sanıyorum. Bunun sadece birkaç bölgeyle alakalı olmadığını, Rusya'daki hassas bölgelerin sayısının son derece yüksek olduğunu belirtmeliyim."

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