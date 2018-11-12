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Putin, İstanbul'a geliyor

Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasıyla ilgili törene katılacak

12 Kasım 2018 13:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören için 19 Kasım’da İstanbul’a geleceğini söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Tören 19 Kasım’da İstanbul’da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığına göre Uşakov, törende Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın da yer alacağını vurguladı.

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