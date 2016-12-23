Suriye'nin Halep kentinden yapılan sivil tahliyelerini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye ve İran liderleri Halep'in kurtarılmasında büyük rol oynadı. Türkiye, Rusya, İran ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın iyi niyeti olmasaydı Halep'in tahliyesi mümkün olmazdı" dedi. 2012'den bu yana süren iç savaşı sona erdirmek amacıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak" diye kopnuştu. Turkrus.com'un çevirisine göre Putin, "İran, Esad ve Türkiye Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık" ifadelerini kullandı.

Putin, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mete Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin olarak "Rusya herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacak. Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi. "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi" diyen Putin, "Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin’in bugünkü basın toplantısını izlemek için bin 437 gazetecinin akreditasyon işlemlerini tamamladığı açıklandı. Büyük basın toplantısını takip edecekler, salondaki gazeteci ve davetlilerle sınırlı değil. Putin’in merakla beklenen basın toplantısı Rossiya 1, Rossiya 24, Pervıy Kanal ile Mayak, Vesti FM ve Radio Rossii’den de canlı olarak yayınlanıyor. Öte yandan toplantının ‘büyük’ olarak tanımlanmasının nedenlerinden bir diğeri de belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Putin kendisi karar veriyor. Putin’in bu yıl 12. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008’de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin’in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 8 dakika sürdü. Putin, dün düzenlenmesi planlanan bu yılki büyük basın toplantısını Rusya’nın öldürülen Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenaze törenine katılmak için bugüne ertelemişti. Bu, Putin’in basın toplantısını ilk erteleyişi olmuştu.

Putin'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Rusya'da vatanseverlik duygusunu desteklemeye devam edeceğiz. Bizi birleştiren başka bir güç yok.

"Irak'ın iç işlerine karışmayacağız"

"(Iraklı Kürtlerin bağımsızlık taleplerine ilişkin bir soru karşısında) "Rusya'nın Kürt halkıyla her zaman özel ve sıcak ilişkileri oldu. Kürt Peşmerge güçleri terörizmle mücadelede olağanüstü derecede cesur ve etkili davrandı. Egemenliğe gelince, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyor. Kürt halkının hakları korunacak fakat spesifik meseleler Iran ve Kürt halkı tarafından belirlenecek. Irak'ın iç işlerine karışmayacağız."

"Gelecek iki ya da üç gün içerisinde Kırım'a doğalgaz sevk etmeye başlayacağız."

Rusya'da, anakaradan Kırım'a uzanan bir boru hattı inşa ediliyor.

"Petrol fiyatlarında istikrar sağlanmasını umuyoruz"

"(Petrol fiyatları hakkında) "Durum, ortalamadan daha kötüydü, ekonomimiz bu duruma uyum sağladı. Hiç kimse fiyatların ne olacağını bilmiyor. Umarız, fiyatlarda istikrar sağlanır. Ocaktan itibaren petrol üretimini günde 300 bin varil azaltacağız. Bunun fiyatlara etki etmesini bekliyoruz. Fiyatların 10 dolar artması, bütçe için ek gelir sağlayacak. OPEC ile işbirliğine devam edeceğiz. OPEC üyesi değiliz ancak bu işbirliği hem OPEC üyeleri hem de OPEC dışındaki ülkeler için faydalı olacak."

"Rusya zayıf bir Avrupa mı görmek istiyor?"

"İngiltere ve Polonya da dahil olmak üzere AB ile problemler yaşıyoruz. Rusya zayıf bir Avrupa mı görmek istiyor? Hayır, biz karşımızda güçlü ve güvenilir bir Avrupa görmeyi arzu ediyoruz. Rusya, AB ile bir bütün olarak anlaşamazsa, belirli AB ülkeleriyle ilişkiler geliştirecek.

"Farklı enerji kaynakları üzerinde çalışıyoruz"

"Herkes alternatif enerji kaynaklarına geçilmesini konuşuyor. Rusya bunun üzerinde çalışıyor. Bu konuların tümüyle ilgileniyoruz. Kömür tüketimi, petrol ve doğalgaz üretiminden fazla. Daha çevre dostu bir yöntem bulunmalı.

"Belli ki Demokrat Parti, adının ne anlama geldiğini unuttu"

('Batı'nın tüm ölümcül günahları işlemekte suçladığı' RT'nin bir muhabirinin 'ABD demokrasisinin hâlâ hayatta olup olmadığı' sorusu karşısında) "Demokrasi hakkında uzun zamandır konuşuyoruz fakat Amerikan meslektaşlarımız bunu duymazdan geliyor. ABD'nin seçim sistemi bir hayli eskimiş. Ama bunu çözmek Amerikalılara kalmış. Belli ki Demokrat Parti, adının ne anlama geldiğini unuttu. Amerikalıların bu sorunu çözeceğine inanıyorum. ABD güçlü bir ülke.

"Paris Anlaşması'ndaki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız"

"Batılı ülkelerin çevre koruma konularına daha az dikkat ettiği konusunda sizlere katılmıyorum. Zira Fransa, Paris Anlaşması'nın hayata geçmesi için büyük bir çaba sarf etti. Diğer ülkelerin bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceğini söylemek zor ancak Rusya taahhütlerini yerini getirmeye hazır. Bu arada ormanların korunması da önemli bir konu.

"Glencore ve Katar, Rosneft için ödeme yaptı"

"Rusya devlet bütçesi, Rosneft özelleştirmesi karşılığında İngiltere-İsviçre ortaklığındaki Glencore ve Katar devlet fonundan oluşan konsorsiyumdan ödeme aldı. Konsorsiyumun Rosneft'in yönetiminde olumlu etki yaratacak.

"Yeni silahlanma yarışının temelini ABD attı"

"Yeni silahlanma yarışının temeli, ABD Anti-Balistik Füze Anlaşması'ndan çekildikten sonra atıldı. Bunu biz yapmadık. Bu karşı koymaya yanıt vermek ve ilerleme sağlamak zorundayız. Bu durum, tüm anlaşmalarımızın ve yükümlülüklerimizin kapsamı içinde yer alıyor. Yeni START anlaşması da dahil hiçbir hususu ihlal etmiyoruz. Ancak nükleer potansiyelimizi artırdık. Muhtemelen ABD'yi nükleer birliklerini güçlendirmeye iten de bu oldu.

"Ukrayna'daki sorunların çözümü için Kiev siyasi irade ortaya koymalı"

"(Ukrayna'nın güneydoğusundaki gelişmeler hakkında) Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, tarafların ellerindeki tüm esirlerin takas edilmesini önerdi. Bu konuda hemfikirdim. Ancak daha sonra Poroşenko'nun sunduğu formülün detaylarında Donbasslı temsilcilerin kabul edemeyeceği hususlar olduğu anlaşıldı. Zira Poroşenko, Ukrayna topraklarında yakalanan bazı kişilerin yasalara uygun olarak gözaltına alındığını belirtip serbest bırakılmasını istemiyor. Ukraynalı askerler işkence görmedi. Bunu kendileri itiraf etti. Rusya'daki kontakları ve diğer bilgiler de bunu ortaya koydu. Eğer Kiev siyasi irade ortaya koyarsa, bu sorunlar çözülebilir.

"Normandiya Formatı etkili olmadı ancak alternatif yok"

"Ukrayna krizine çözüm bulunması için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla oluşturulan Normandiya Formatı, bugüne dek çok etkili olmadı. Ancak bunun alternatifi yok, dolayısıyla bu çerçevede çalışmaya devam etmek zorundayız. Normandiya Formatı olmazsa, durum daha da kötüye gidecek.

"ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz"

"Rusya, Türkiye ve İran'ın dahil olduğu üçlü format Suriye konusunda etkili olduğunu kanıtladı. Bu formatı devam ettirmek gerek. ABD'yi de Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarına katılmaya çağırıyoruz."

"Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelikti"

"Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek."

"Türkiye, Esad, İran mutabık"

"Türkiye ve İran liderleri Halep'in kurtarılmasında büyük rol oynadı. Türkiye, Rusya, İran ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın iyi niyeti olmasaydı Halep'in tahliyesi mümkün olmazdı. Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık."

"Rusya'da devlet kontrollü doping programı yok"

"Diğer ülkelerde olduğu gibi bizim de dopingle ilgili bazı meselelerimiz var. Ancak Rusya'da devlet kontrollü bir doping programı uygulanmıyor. Bu sorunu çözmek için uluslararası kuruluşlarla, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) ile çalışacağız.

"Kaybeden taraf her zaman suçlayacak birilerini arar"

(ABD Başkanı Barack Obama'nın eylül ayında Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Rus liderden başkanlık seçimi öncesi 'Demokrat Parti'ye yönelik siber saldırıları durdurmasını istediğini' açıklamış olmasına ilişkin bir soru karşısında)

"Özür dilemek yerine başkalarını suçlamayı seçtiler"

"Obama ile bire bir yaptığım konuşmaların içeriğini asla açıklamadım. Bu benim kuralım. Kaybeden taraf her zaman suçlayacak birilerini arar. Ama önemli olan nelerin ortaya çıktığı. Gerçekler ortaya çıktı. Demokrat Parti kamuoyunu manipüle etti. Demokratik Ulusal Komite'nin başkanı istifa etti. Demek ki ortaya çıkarılan bilgiler doğruydu. Özür dilemek yerine başkalarını suçlamayı seçtiler."

"Biz mutlaka kazanacağız"

"(İthalat ikamesiyle ilgili bir soruya) "Sorunlar her zaman vardı ve her zaman olacak ancak biz mutlaka kazanacağız. Rusya ekonomisi kalkınmak isterse, kalkınacak. Ekonomimiz küresel ekonominin bir parçası olmak zorunda."

"Köprüyü inşa etmek benden, adını koymak sizden"

"Kırım'ın entegrasyonu, Kerç Boğazı üzerinde inşası süren köprü ile birlikte devam ediyor. Köprü inşa edildikten sonra turizm gelişecek. Ayrıca bölgeye ileri teknoloji sektörü kurulacak. Kırım'da maaşlar Rusya ortalamasının altında. Ancak yerel yönetimlerin kalkınma için gerekli tüm araçlara erişimini sağlarsak, gelişme sağlanacağından eminim. Kırım büyük bir potansiyele sahip. Yapmamız gereken tek şey, yıllardır bölgede çözüm bekleyen sorunları çözmek. Köprüyü inşa etmek benden, adını koymak sizden!"

"Demokratların kaybetmeyi öğrenmesi gerekiyor"

"(ABD'de) Demokratlar kaybetti. Kaybetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. ABD'nin sonraki yönetimi ile iyi iş ilişkileri kurmak istiyoruz."

Putin'den ABD'ye: Bunları ben mi yaptım?

"(Trump'ın başkan seçilmesinde Rusya'nın rolü olduğu iddialarına ilişkin bir soru karşısında) ABD'de görevi tamamlanmak üzere olan yönetim ve Demokrat Parti'nin tüm başarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar. Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematik sorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerden birçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nı destekliyor olması, bazı ABD'lilerin küresel meseleler ve geleneksel değerler konusunda bizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor.

"Sanıyorum, Raegan mezarında ters dönmez"

"(Trump'ın başkan seçilmesinde Rusya'nın rolü olduğu iddialarına ilişkin bir soru karşısında) ABD'de görevi tamamlanmak üzere olan yönetim ve Demokrat Parti'nin tüm başarısızlıkları için dış faktörleri suçluyorlar. Bunları ben mi yaptım? Bunlar, sistematik sorunlar. Cumhuriyetçi seçmenlerden birçoğunun Rusya Devlet Başkanı'nı destekliyor olması, bazı ABD'lilerin küresel meseleler ve geleneksel değerler konusunda bizim görüşlerimizi paylaştığını gösteriyor. Rusya ve ABD arasında iyi ilişkiler kurmak için iyi bir temele sahibiz. Sanıyorum, eski ABD Başkanı Ronald Raegan mezarında ters dönmez, partisinin kazandığı için mutlu olur.

"Rusya'nın potansiyel tüm saldırganlardan daha güçlü olduğunu söylemiştim. Bu, doğru. Saldırgan dediğimiz ne? Bize saldırı düzenleyebilecek ülkelerden bahsediyorum. Hem kara hem de deniz hem de havadaki nükleer güçlerimizi kuvvetlendirdik. Fakat bunu yaparken tamamen uluslararası taahhütlerimize bağlı kalıyoruz.

"ABD yönetimindeki bazı yetkililer neden ABD'nin dünyadaki en güçlü askeri güce sahip olduğunu söylüyor? Biz, bizim tüm saldırganlardan daha güçlü olduğumuzu söylüyoruz?

"Trump bunu seçim kampanyası sırasında da söylemişti"

"(ABD'nin 20 Ocak'ta görevli devralacak başkanı) Donald Trump'ın ülkesinin nükleer kapasitesinin artırılmasına ilişkin açıklamaları sürpriz değil. Bunu seçim kampanyaları sırasında da pek çok kez söylemişti.

"Tüm suçluların ortaya çıkarılması için çalışacağız"

"(Rusya'da yolsuzlukla suçlanan eski ekonomi bakanı Aleksey Ulyukayev ve Moskova'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov'un davalarını takip edip etmediğine ilişkin bir soru karşısında) Takip ediyorum. Tüm suçluların ortaya çıkarılması için çalışacağız. Fakat bu Rusya'yla sınırlı değil. Ankara Büyükelçisi Karlov bu hafta Türkiye'de öldürüldü. Rusya herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacak.

"(Erken devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında) —Hangi ülkede? —Rusya'da. —Bu mümkün, ama gerekli değil.

"Rusya, Karlov'un ölümüyle ilgili her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek"

"Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek.

"Rusya Merkez Bankası'nın ülkenin ekonomisini canlandırmak için yanlış bir yol izlediğini kimse düşünmüyor.

"Rusya'da doğum oranı son dönemde biraz düşüş gösterdi fakat aynı zamanda ölüm oranı da düştü.

"Ekonomimiz makine üretimi ve tarım sayesinde gelişiyor. Tarım sektöründe büyüme gözlemliyoruz. Ülkeden sermaye çıkışının oranı da düşüyor. Rusya 2016'da 119 milyon ton tahıl üretti. Bu, harika bir sonuç. Rusya dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri.

"Problemlerimiz var mı? Evet var. Ekonomimizin büyümeye devam edeceğinden emin olmamız gerekiyor. Son birkaç aydır reel gelirde gerçek bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu da iyimser olmamıza sebep oluyor.

"Rusya'da gayrisafi yurtiçi hasıla 2015'te yüzde 3.8 oranında daraldı fakat bu yıl 0.056 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyon oranı geçen yıl yüksekti ama bu yıl yüzde 6'nın altında, yaklaşık yüzde 5.5 olacak. Bu, 2011'den daha iyi bir rakam."





