-PUTİN, İNGİLİZCESİNİ ŞARKI SÖYLEYEREK GELİŞTİRİYOR MOSKOVA (A.A) - 02.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, İngilizcesini geliştirmek için çalıştığını ve bazı İngilizce şarkılar bile öğrenmeye başladığını söyledi. Putin, CNN televizyonunda Larry King'e verdiği röportajda, King'in kamuoyu önünde İngilizce konuşmaya hazır olup olmadığını sorması üzerine, "İngilizcem çok kötü. Ben ihtiyatlı davranmayı ve sizinle konuşmamızda bir hata yapmamayı tercih ediyorum" dedi. İngilizcesini geliştirmek için öğretmeniyle birlikte değişik İngilizce şarkılar öğrendiklerini söyleyen Putin, "Öğrendiğimiz bu şarkıları söylemeye çalışıyoruz. Bu bir dersten ziyade bir oyun gibi" diye konuştu. Putin, King ile bir sonraki Moskova ziyaretinde İngilizce konuşmaya çalışacağını belirterek, "Elbette çok iyi anlıyorum. Bu bana resmi olmayan ortamlarda karşıtlarımla bir tercüman aracılığı olmadan konuşma imkanı sağlayacak seviyede" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Barack Obama hakkında ne düşündüğü yolundaki bir soruya Putin, Obama'yı kendisine oy veren ABD halkının değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Dışarıdan bir gözlemci olarak değerlendirme yapmak zorunda kalırsam, Obama'nın özellikle ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim" dedi. Obama'nın seçim kampanyası sırasında Amerikalılara verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten Putin, Obama'nın ABD-Rusya ilişkilerine yaptığı olumlu katkıları övdü.