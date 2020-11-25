Putin'in Rusya'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını henüz yaptırmadığı açıklandı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'nın tescillediği yeni tip Koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi yaptırmadığı belirtildi.

Kremlin, Putin'in henüz son klinik denemelerini tamamlamamış bir aşıyı yaptıramayacağını söyledi.

Aşının "tescillenmesi" ve "onaylanması" arasında fark olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Toplu aşılamalara henüz başlanmadı. Tabii ki bir devletin başındaki isim klinik denemelerde gönüllü olarak yer alamaz, bu imkansız" dedi.

Peskov, Putin'in "gerekli görürse" klinik denemeler bittikten sonra aşıyı yaptırıp yaptırmadığını açıklayacağını söyledi.

Sputnik-V aşısının şu ana kadar birçok sağlık çalışanı ve yetkiliye yapıldı. Putin, aşıyı kızının da yaptırdığını ifade etmişti.

Sputnik aşısının internet sitesinde yer alan açıklamada dün aşıya dair yapılan klinik testlerde ikinci dozun uygulandığı gönüllülerde yüzde 95 oranında etkili olduğu belirtildi.