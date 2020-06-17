Putin'in anayasa değişiklikleri referandum yapılmadan kitapçıklarda yer almaya başladı

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha uzun süre görevde kalabilmesinin yolunu açacak anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girip girmeyeceğine karar verecek referandum henüz yapılmasa da ülkedeki kitapçılarda bahsi geçen değişikleri içeren anayasa kitapçıkları satılmaya başlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı sadece referandumda oy çoğunluğuna ulaşırsa uygulanacak değişikliklerin şimdiden kitapçıklarda yer almasına şaşırarak, kitapevlerinde gördükleri anayasa kitapçıklarının fotoğrafını paylaştı.

Kitapçı Chitai-Gorod, taslak anayasayı satmanın yasa dışı olmadığını ve insanlara değişiklikleri tanıtmak için yaptıklarını söyledi.

Kitabevinin sözcüsü, 1 Temmuz'da yapılacak referandumda "hayır" oyu çıkarsa değişimleri içeren anayasa değişikliklerini satmayı bırakacaklarını duyurdu.

Yeni anayasa değişiklikleri Rusya'da temel haklara sosyal garantileri eklenmesini öngörürken Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapabilmenin yolunu açıyor.