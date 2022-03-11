Putin'in açıklamaları sonrası piyasalarda son durum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmelerde "pozitif gelişmeler var" mesajı sonrası piyasalarda geri çekilme yaşandı.

Türk Lirası günlük kayıplarını silerken, dolar/TL 15 liraya sınırına kadar dayandığı günde 14,73'e kadar çekildi. Dolar saat 16.05 itibariyle 14,82'de dengeye geldi.

Euro ise 16,44 liraya çıktığı günde 16,30 liradan fiyatlanıyor. Euro gün içinde 16,24'e kadar geriledi.

Altın da geriledi

Putin'in açıklamalarının ardından altın piyasasında da geri çekilmeler görülürken, gram altın 950 lirayı aştığı günde 932 liraya kadar çekildikten sonra, saat 16.05 itibariyle 935 liradan seyrediyor.

Çeyrek altın ise 1530 liradan işlem görürken, gün içinde 1556 liraya kadar tırmanmıştı. Çeyrek saat 16.05 itibariyle 1529 liradan fiyatlanıyor.

Putin ne dedi?

Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Putin, görüşmede basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.