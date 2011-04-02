Putin ilk hibrit araçla Medvedev'e gitti

T24

Putin Novo-Ogaryovo devlet rezidansından yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Medvedev'in konutuna gitmeden önce inovasyon alanında çalışmalar yapan üst kurulla bir görüşme yaptı. Prokhorov'a teknik girişimlerinden dolayı teşekkür eden Putin espri ile, "Sizin Yo-mobile aracınızla Dmitri Anatoliyeviç'e (Medvedev) gidedeceğim ve ona göstereceğim... Umarım yolda aracınız dökülmez." dedi.Prokhorov Yo-mobile araçların 2012'nin ikinci yarısında seri üretime başlayacağını, yıllık en az 10 bin araç üreteceklerini söyledi. Hibrit araçların 100 kilometrede sadece 3,5 litre benzin yakması öngörülüyor.Rusya Başbakanı Putin geçen yıl da yerli üretim Lada Kalina model araçla Sibirya'nın Uzakdoğu bölgesinde 2 bin kilometre gitmişti. AvtoVAZ'ın ortaklarından Renault'un Formula 1 aracını kullanan Rusya Başbakanı saatte 240 kilometre kadar hıza çıkmıştı.Elektrik ve likit yakıtları birlikte kullanarak enerji tasarrufu sağlayan hibrid araç üretimi ile ilgili proje Rusya'da ilk kez uygulamaya konulacak. İnovasyon ve yüksek teknoloji açılımlı ekonomik pakete destek veren hükümet, enerji bağımlılığından kurtuluşu sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini istiyor.