"Putin, ilk hava sahası ihlalinden sonra Erdoğan'ı arayarak özür diledi" iddiası

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına yakın bir üst düzey yetkili, Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak, Rusya'nın 3 Ekim'deki ilk hava sahası ihlalinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı arayarak bizzat özür dilediğini iddi etti.

Hürriyet yazarı Verda Özer'e konuşan yetkili, "5 Ekim'de Akdeniz'deki Rus savaş gemisinin de bir Türk F16'sının radarını kilitlediğini" de ilk kez paylaştı.

Verda Özer'in yazısından bazı bölümler şöyle:

Pazartesi günü Erdoğan'ın programı gece bitene kadar hepimiz aynı şeyi bekledik: Erdoğan ve Rus lider Putin görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Görüşme olmadığını öğrenince bu sefer gözler Erdoğan'ın dün sabah Başkan Obama'yla yapacağı toplantıya çevrildi.

Bakalım Obama Erdoğan ve Putin'e nasıl bir çağrıda bulunacak? Türkiye ve ABD Suriye'ye yönelik ne kararlar alacak? Diye merak ederken, zirvenin koridorlarında üst düzey bir yetkiliyle konuşma fırsatı yakaladık. Ve perde arkasında olan biten birçok önemli gelişmeyi ondan öğrendik.

Putin'den özür

Yetkili Erdoğan'ın Putin'le görüşmesini talep ettiklerini, ancak çok üstelemediklerini söyleyerek başladı söze.

Düşürülen Rus uçağının ilk kez sınır ihlalinde bulunmadığını zaten biliyoruz. Yetkili ilk ihlalin geçtiğimiz yıl Samsun'da 15 dakika kadar sürdüğünü, 2. ihlalin de 3 ve 4 Ekim tarihlerinde meydana geldiğini anlattı. Bu ihlalden sonra Putin Erdoğan'ı arayarak bizzat özür dilemiş.

3. ihlal ise 29 Ekim'de olmuş. Geçen haftaki son ihlalin olduğu gün de iki tarafın askerlerinin iki kez görüştüğünü ekledi.

Bununla birlikte 5 Ekim'de Akdeniz'deki Rus savaş gemisinin bir Türk F16'sının radarını kilitlediğini de ilk kez paylaştı. Ankara buna kuvvetli tepki göstermiş.

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