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Dünya

Putin: İl-20 uçağının düşmesini Türkiye ile yaşanan olayla karşılaştırmayın

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İl-20 uçağının düşmesini Türkiye tarafından vurulan Su-24 ile karşılaştırılmaması uyarısında bulundu

18 Eylül 2018 20:05

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Eylül (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İl-20 uçağının düşmesini Türkiye tarafından vurulan Su-24 ile karşılaştırılmaması uyarısında bulundu.
Putin basın toplantısında yaptığı açıklamada, \"O zaman Türk uçağı bizim uçağımızı bilerek vurdu. Burada ise bu daha çok trajik olaylar zincirine benziyor; çünkü, İsrail uçağı bizim uçağımızı vurmadı\" dedi.
Puten, Rusya’nın Suriye’deki askerlerinin güvenlik önlemlerini artıracağını ve herşeye dikkat edeceğini belirterek, \"Bizim insanlarımız öldüğü zaman, özellikle de bu tür trajik olaylarda bu her zaman herkes için, ülkemiz için ve aileleri için bir felaket. Bu sebepten doları yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum\" diye ekledi.

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