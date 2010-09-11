-PUTİN: HADİ 120 YAŞIMIZA KADAR ÜLKELERİMİZİ YÖNETELİM MOSKOVA (A.A) - 10.09.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye "120 yaşımıza kadar ülkelerimizi yönetelim" diye şaka yaptığı belirtildi. Rusya'nın Yaroslavl kentinde düzenlenen Dünya Politika Forumu'na katılan ve burada Rusya Başbakanı Putin ile görüşen Berlusconi'nin, ortalama insan ömrünü 120 seneye çıkarma çalışmaları yapan bir kuruma sponsorluk yapacağı yönündeki sözlerine şakayla karşılık veren Putin, ortalama ömrün 120 yıl olduğu zaman, her iki liderin de 120 yaşına kadar ülkelerini yönetebileceklerini söyledi. Berlusconi bu şakaya şakayla karşılık vererek, "işlerinin zorluğu" nedeniyle bunun olamayacağını kaydetti.