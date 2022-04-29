Putin G-20 zirvesine katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kasım ayında Endonezya’nın Bali adasında yapılacak G-20 zirvesi davetini kabul etti.

Karar'ın haberine göre G-20 Zirvesine ev sahipliği yapacak Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Rusya Devlet Başkanı Putin’in , Kasıma ayında Endonezya’nın Bali adasında yapılacak G-20 zirvesine katılımı için yapılan daveti Kabul ettiğini açıkladı. Bu zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de davet edildi.

“Rusya bu zirve için hazırlanıyor‘‘

Kremlin’den yapılana açıklamada ise “Rusya bu zirve için hazırlanıyor‘‘ açıklaması yapıldı ve katılımın ne şekilde olacağına yönelik bir beyan için erken olduğu ifade edildi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo G-20 zirvesinin dünya ekonomisi için bir katalizatör görevi gördüğünü belirterek, pandemi ve Ukrayna savaşının dünyadaki ekonomik istikrarı engelliğini söyledi. Widodo, Zelenski’yi bu nedenle zirveye davet ettiğini belirtti.



Widodo, Zelenski’in kendisine silah sevkiyatı için talepte bulunduğunu ve bunu reddettiğini belirterek, insani yardım için ise her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Widodo, Putin’le de bir telefon görüşmesi yaptığını ve savaşı durdurması için çağrıda bulunduğunu dile getirdi.



Putin’i G20 zirvesine katılmaması için ABD ve Batı Ülkeleri daha önce Putin’in bu zirveye davet edilmemesi yönünde açıklamalar yapmış Çin ise buna karşı çıkmıştı.