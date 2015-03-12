Putin, Ermeni katliamının yıl dönümü 24 Nisan'da Erivan'a gidecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermeni katliamının 100. yıl dönümü ile ilgili başkent Erivan'da yapılacak etkinliğe katılacağı ifade edildi.

Kremlin Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Putin ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Açıklamaya göre Putin, Erivan'da düzenlenecek Ermeni katliamının 100. yıldönümü (24 Nisan) etkinliğine katılacağını söyledi. Putin'in de Sarkisyan'ı 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı yendiği 9 Mayıs (1945) Zafer Bayramı'nın 70. yıldönümü etkinlerine davet ettiği belirtildi.

İki lider, Avrasya Ekonomi Birliği'ne yeni üye olan Ermenistan'ın entegrasyon süreci ile ilgili görüş alışverişinde de bulundu.