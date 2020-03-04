Putin-Erdoğan zirvesi öncesi Rusya'dan sert açıklama: Türkiye, İdlib'de uluslararası hukuku ihlal etti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'deki İdlib bölgesinde asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti. Açıklamanın Moskova'da yapılacak Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin zirvesinden bir gün önce gelmesi dikkati çekti.

Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye'nin İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge yaratmayı başaramadığını ve militanlara destek verdiğini" söyleyerek Ankara'nın Soçi Mutabakatı'na uymadığını dile getirdi.

Sözcü, İdlib’deki ‘terörist’ tahkimatlarının Türk gözlem noktalarıyla birleştiğini öne sürdü ve bunun Rusya'ya ait Hümeymim Üssü'nün "her gün saldırıya uğramasına sebep olduğunu" iddia etti.