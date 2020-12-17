Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği yıl sonu basın toplantısında Türkiye'ye ilişkilerle ilgili soruları yanıtladı. Putin, "Erdoğan'la sık sık fikir ayrılığına düşüyoruz ancak o sözlerini tutan biri" dedi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor. Pandemi nedeniyle basın toplantısı video-konferans şeklinde yapılıyor.

Putin, Türkiye’yle ilişkilere dair bir soru üstüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi.

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