Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği yıl sonu basın toplantısında Türkiye'ye ilişkilerle ilgili soruları yanıtladı. Putin, "Erdoğan'la sık sık fikir ayrılığına düşüyoruz ancak o sözlerini tutan biri" dedi.
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Putin, yıl sonu basın toplantısını düzenliyor. Pandemi nedeniyle basın toplantısı video-konferans şeklinde yapılıyor.
Putin, Türkiye’yle ilişkilere dair bir soru üstüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sıklıkla görüş ayrılığına düştüklerini fakat Türk liderin verdiği sözleri tutan biri olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı, Koronavirüs'e karşı aşısı olup olmadığı sorusu üstüneyse olmadığını söyledi.
Aşı uygulaması esnasında risk gruplarına öncelik verilmediğini anlatan Rusya lideri, kendisine henüz sıra gelmediğini belirtip ekledi: “Aşı yaptırmamak için bir sebep yok, zira bizim aşımız (Sputnik V) güvenli. Yaygın aşılama Koronavirüs'le mücadele için gerekli olan bir önlem. Mümkün olduğunda mutlaka aşı yaptıracağım.”