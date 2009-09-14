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Ekonomi

Putin Erdoğan için toplantıyı yarıda kesti

Putin, Valday Düşünce Grubu ile yaptığı görüşmede batı transit yolu olarak Ukrayna'nın yerini Türkiye'nin alacağını belirtti.

14 Eylül 2009 03:00

Başkan Putin'in, Rus ve Batılı aydınlardan oluşan "Valday Grubu" üyeleriyle yaptığı son toplantıda Putin'in "Doğalgaz ihracatında Ukrayna'nın yerini Türkiye alacak" dediği açıklandı. Bu önemli toplantının Ankara'dan gelen telefonla "kısa" kesildiği de eklendi.

 Valday Düşünce Grubu ile kapalı kapılar ardında görüşen Putin'in açıklamaları kısmi olarak basına yansımaya devam ediyor. Putin'in 2012'de yeniden Kremlin'e dönebileceği sinyallerinin geldiği görüşmede Putin'in Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

The Moscow Times'da yer alan haberde, Alman düşünce kuruluşu uzmanı Aleksander Rahr'ın Rusya'nın doğalgaz ihracı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Putin'in batı transit yolu olarak Ukrayna'nın yerini artık Türkiye'nin alacağını söylediği yer aldı.

Kommersant gazetesi de, Putin'in Erdoğan'la yapacağı telefon görüşmesi nedeni ile toplantının 2,5 saatte bitirilmek zorunda kalındığını yazdı.

Ancak bu görüşme konusunda Rusya Başbakanlığı'nın resi web sitesinde herhangi bir açıklama olmadı.

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