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Dünya

Putin, Epifani bayramında buz gibi suya girdi

Putin'den “Turp gibiyim” gösterisi

19 Ocak 2018 14:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 18 Ocak gecesi 'Epifani bayramı' olarak kutlanan Hz. İsa'nın vaftiz edilmesi etkinliklerinde termometrelerin eksi 7 dereceyi gösterdiği sırada buz gibi suya girdi.

Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri tarihi yaklaşırken, 65 yaşındaki Putin’in sağlığı ile ilgili dedikodular başlamıştı. Rakipleri “Aday Putin sağlık raporu sunacak mi?” tartışmasını başlatmaya hazırlandığı sırada Putin vaftiz gecesi Seliger bölgesini ziyaret ederek buradaki göle dalıverdi. Böylece Putin bir yandan dini vecibelere sağdık lider olduğunu, diğer taraftan da hiçbir sağlık problemi bulunmadığını pratikte göstermiş oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov aslında Vladimir Putin’in birkaç yıldan beri vaftiz gecesi sürekli dini seremoniye katıldığını söylese de önceki yıllar böyle bir görüntü kamuyla paylaşılmamıştı.

Putin’in sağlığı yerinde olup olmadığı ABD’deki “Trump acaba sağlıklı mı?” tartışmasıyla birlikte başladı. Amerikan lideri Donald Trump 12 Ocakta Walter Reed hastanesini ziyaret ederek taze sağlık raporu almıştı

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