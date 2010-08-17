Putin, Dünya Kupasına evsahipliği yaparsa vizeleri kaldıracak

T24- Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ülkesi 2018 ya da 2022 Dünya Kupası finalleri için seçilirse yabancı konuklara vize uygulamasını kaldıracaklarını söyledi.



FIFA yetkilileri Rusya’nın karşılaşmalara ev sahipliği yapıp yapamayacağını tespit etmek üzere Rusya’da incelemelerde bulunuyor.

Voa'da yer alan habere göre, Başbakan Putin, karşılaşmalar için yeni tesisler inşa edileceğini söyledi ve ülkesinin seçilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

FIFA heyeti Moskova, Sen Petersburg, Kazan ve Soçi’de incelemelerde bulunduktan sonra Perşembe günü ülkeden ayrılacak.

Rusya, 2018 ve 2022 finallerine ev sahipliği yapabilmek için İngiltere ve Amerika ile rekabet ediyor.