Putin'den yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macron'a tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa’da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron’a kutlama mesajı gönderdi.

Kremlin’in aktardığı habere göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’da savaşın durdurulması için kendisiyle birden fazla kez görüşmeler yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yeniden seçilmesine tebrik mesajı gönderdi.

Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabaları sürdüren Macron, son olarak Ukrayna’da Kiev çevresindeki bölgelerde sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar bulunmasının ardından Putin'le arasındaki iletişimin durduğunu söylemişti.

Macron, "Buça ve diğer kasabalarda keşfettiğimiz katliamların ardından savaş başka bir yöne gitmeye başladı. O yüzden bu tarihten beri Putin'le konuşmadım; ancak ileride konuşmaya kapım kapalı değil" demişti.