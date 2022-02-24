Putin'den Ukrayna askerlerine: Silahları bırakın ve evlerinize dönün!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunu silahlarını bırakmaya çağırdı. Putin, "Bu talebi yerine getiren tüm Ukrayna ordusu personeli, özgürce çatışma bölgesinden ayrılıp ailelerinin yanına dönebilecek" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre, Ukrayna'nın işgali sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusu askerlerine çağrıda bulundu.

Putin, Ukrayna ordusunu hükûmetin emirlerine uymamaya çağırdığı konuşmada "Onların hukuksuz emirlerini yerine getirmeyin! Sizi derhal silahları bırakmaya ve eve dönmeye çağırıyorum. Açık konuşmak gerekirse, bu talebi yerine getiren tüm Ukrayna ordusu personeli, özgürce çatışma bölgesinden ayrılıp ailelerinin yanına dönebilecek" dedi.

Putin, "Olası kan dökülmesinin bütün sorumluluğu Ukrayna topraklarını yönetenlerin bilincinde olacaktır" diye ekledi.