Putin'den Trump'a geçmiş olsun mesajı: Yaşam enerjiniz ve neşeli hâlinizle bu virüsü yeneceğinize eminim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump ’a gönderdiği telgrafla geçmiş olsun dileklerini iletti. Putin, Trump'a "Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli hâliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim" yazdı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Trump’a telgraf gönderdi. Putin telgrafta ABD’li mevkidaşı ve onunla birlikte Koronavirüs'e yakalandığı belirtilen eşi Melania Trump’a en kısa zamanda iyileşmeleri yönündeki dileklerini ve gönülden desteklerini iletti.

Putin ayrıca “Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli hâliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.