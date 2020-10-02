T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin'den Trump'a geçmiş olsun mesajı: Yaşam enerjiniz ve neşeli hâlinizle bu virüsü yeneceğinize eminim

02 Ekim 2020 13:34

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği telgrafla geçmiş olsun dileklerini iletti. Putin, Trump'a "Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli hâliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim" yazdı. 

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulan Trump’a telgraf gönderdi. Putin telgrafta ABD’li mevkidaşı ve onunla birlikte Koronavirüs'e yakalandığı belirtilen eşi Melania Trump’a en kısa zamanda iyileşmeleri yönündeki dileklerini ve gönülden desteklerini iletti.

Putin ayrıca “Tabiatınızda olan yaşam enerjiniz, neşeli hâliniz ve iyimserliğinizle bu tehlikeli virüsü yeneceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

donald trumpvladimir putinkoronavirüsgeçmiş olsunmesajrusyaabd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24