Putin, Dell'i tersledi

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ülkesine yardım öneren Dell'in kurucusu Michael Dell'i tersledi.



İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomi Zirvesi, Rus Başbakanı Vladimir Putin'in, dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'in kurucusu Michael Dell'in yardım teklifine verdiği sert yanıtla sarsıldı.



Olay nasıl gerçekleşti?



Etkinliğin açılışında 40 dakikalık bir konuşma yapan Putin, konuşmanın ardından soruları kabul etmeye başladı.



Michael Dell söz alarak, ülkenin bilişim teknolojisi altyapısının kurulması ve genişletilmesi konusunda nasıl yardım edebileceklerini sordu.



Putin'in cevabı ise "Yardıma ihtiyacımız yok, biz sakat değiliz, zihinsel kapasitemiz de sınırlı değil" oldu.



Putin daha sonra ülkenin internet altyapısı çalışmalarından ve altyapının Sibirya köylerine kadar genişletildiğinden bahsederek, Rus bilim adamlarının donanım değil, yazılım alanındaki başarılarından dolayı saygı gördüklerini belirtti.



Fortune Dergisi'nin haberine göre Putin'in tepkisi, salonda şaşkınlıkla karşılandı. Ancak dergi Michael Dell'in sorduğu sorunun da büyük bir hata olduğu görüşünde. Derginin bu konudaki dayanağı ise komünizmin yıkılmasının ardından 1991'de Rusya'ya çağrılan Batılı bilişimcilerin işleri berbat etmesi ve bununla yetinmeyip üstüne de korkunç meblağlarda ücret istemesi olarak gösterildi.

