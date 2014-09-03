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Dünya

Putin: Cumaya kadar anlaşma umudu var

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ve Rusya yanlısı isyancıları askeri eylemleri durdurmaya çağırdı.

03 Eylül 2014 21:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma gününe kadar Ukrayna ve Rusya yanlısı isyancılar arasında bir barış anlaşmasına varılmasını umduğunu söyledi.

Putin iki tarafı da doğu Ukrayna'da askeri eylemi durdurmaya çağırdı. Putin görüşlerinin Ukraynalı mevkidaşı ile çok yakın olduğunu da ekledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko da bir "ateşkes süreci" üzerinde anlaştıklarını söyledi.

 

Obama'dan Baltık'a güvence

 

Bu arada ABD Başkanı Barack Obama, NATO üyelerinin Baltık devletlerinin bağımsızlığını güvence altına aldığını söyledi.

Obama Estonya'nın başkenti Tallinn'de "bağımsızlığınızı bir kez kaybettiniz, Nato ile asla tekrar kaybetmeyeceksiniz" dedi.

Obama ABD ve Estonya askerinden oluşan izleyicilerine, kendi ülkelerinin demokrasi oldukları için daha güçlü olduğunu ama vizyonlarının "Ukrayna karşısında Rusya'nın saldırganlığı" tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Obama Rus savaş güçlerinin Ukrayna'da bulunduğuna dair "kanıtlanabilir veriler" olduğunu da söyledi.

Obama "Milletler kendi geleceklerini belirleme hakkına sahiptir, biz bugün bu yüzden Ukrayna halkının yanındayız" dedi.

Nato'nun iki eski Sovyet cumhuriyetleri olan Gürcistan ve Moldova'nın savunmasını güçlendirirken, "Ukrayna'ya bu hafta açık destek mesajı" göndermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

 

NATO zirvesine hazırlık

 

ABD Başkanı Barack Obama NATO Zirvesi öncesinde, Ukrayna krizi kapsamında, Estonya'da Baltık ülkeleri liderleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı "Rusya ayrılıkçı militan kılığına girmiş askerlerini Ukrayna'ya göndermekten vazgeçmediği sürece kalıcı bir anlaşma olamaz" dedi.

Obama bugünkü temaslarının ardından yarın Galler'de başlayacak olan NATO liderler zirvesine katılacak.

Zirvede üyelerin 'Rusya'nın saldırganlığından' korunması için acil müdahale gücü oluşturulması oylanacak.

Ancak söz konusu acil müdahale gücünün onaylansa dahi 2018'den önce devreye giremeyeceği belirtiliyor.

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