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Dünya

Putin, Cavit Çağlar'a 'Rus Devlet Nişanı' verdi

"Benim Rusya'daki eski dostlarım ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular"

05 Kasım 2017 12:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulusal Birlik Günün’de Kremlin Saray’ında düzenlenen törenle Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı iş adamı Cavit Çağlar'a dostluk nişanı verdi.

Çağlar, düzenlenen törende Türk-Rus ilişkilerine değinerek, “Türkçede güzel bir deyim var, ‘Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür.’ Benim Rusya'daki eski dostlarım ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular. Hem Kurtuluş Savaşı’nda hem de sonrasında fabrikaların kuruluşu ile Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı yardımlar ve halklarımızın arasında bütün zorluklara rağmen süregelen dostluk da buna destek oldular” dedi.

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