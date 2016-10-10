Putin bugün Türkiye'de; Türk Akımı imzalanabilir

23. Dünya Enerji Kongresi, dünya liderlerini de bir araya getirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak krizinden sonra üçüncü kez buluşuyor. Erdoğan ve Putin’in en önemli gündem maddeleri, Türk Akımı, Akkuyu, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve Suriye. Enerji uzmanlarına göre, Rusya ve Türkiye Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni imzalayabilir.

Hürriyet'ten Merve Erdil'in haberine göre, en son 40 yıl önce Türkiye’de gerçekleşen Dünya Enerji Kongresi’nin 23’üncüsü bugün resmi açılışını yapıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek Kongre, dünyanın en önemli enerji zirvesi olarak kabul ediliyor. 10 binin üzerinde delegenin ağırlanacağı kongreye 82 ülkeden, 265 konuşmacı katılıyor. Enerji uzmanlarına göre, zirvenin sürpriz gelişmelerinden biri Rusya ve Türkiye’nin Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni imzalaması olabilir. Dünyanın gözü bugün iki ülke liderinin yapacağı toplantıda olacak.

Kongrede konuşması beklenen Putin, Erdoğan’la daha önce 9 Ağustos’ta St. Petersburg’ta, 3 Eylül’de G-20 Zirvesinde Çin’in Hangzhou kentinde görüşmüştü.

Bugünkü buluşmanın ana gündem maddeleri Türk Akımı dışında Suriye ve Akkuyu nükleer santrali gibi başlıkları da içeren ikili ilişkileri daha ileriye götürme olacak.

Türk Akımı’nda imza atılması, Akkuyu nükleer santralinin yapımının hızlandırılması iki ülke ilişkilerinin ileriye götürülmesi başlığında ele alınacak öncelikli konular olacak. Ankara, ayrıca yeni dönemde Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin mümkün olan en kısa sürede başlatılmasını istiyor. Ancak Rusya, radikal dinci unsurların sızma endişesi nedeniyle ilişkiler normalleşse de bu aşama vize muafiyetine sıcak bakmıyor.

Büyük projeler

Enerji uzmanlarına göre, zirvenin sürpriz gelişmelerinden biri Rusya ve Türkiye’nin Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ni imzalaması olabilir. Dünyanın gözü bugün iki ülke liderinin yapacağı toplantıda olacak.

Erdoğan ile Putin’in gündeminde ekonomik işbirliği ve milyar dolarlık enerji projeleri var. İki lider arasındaki görüşmede Karadeniz geçişli Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde de hükümetler arası anlaşmaya imza atılması ihtimal dâhilinde. Rusya’dan doğalgaz alım kontratlarında değişiklik yapılması da bekleniyor. Kibar Enerji, Avrasya Gaz, Sheel Enerji, Enerko gibi şirketler Rusya ile yapılan anlaşma doğrultusunda yıllık 10 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor. Bu nedenle anlaşmaların revize edilmesi önem taşıyor. Bu görüşmelerde yeniden bu konunun ele alınması ve vizesiz geçiş serbestliğinin yeniden başlaması talep ediliyor.

Programa göre konuşacaklar

23. Dünya Enerji Kongresi’nin programına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün öğleden sonra özel oturumda konuşacak. Erdoğan ve Putin’in yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve KKTC Başbakanı Mustafa Akıncı da aynı oturumda söz alacaklar. Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Dünya Enerji Kongresi Başkanı Younghoon David Kim’in de katılacağı oturum bugün 13.30’da başlayacak.