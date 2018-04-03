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Putin, bugün Ankara'ya geliyor

Erdoğan ve Putin temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden telekonferans ile katılacaklar

03 Nisan 2018 11:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine Ankara'dan telekonferansla katılacaklar. Yine Ankara’da Suriye konulu Üçlü Zirve ise Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün öğle saatlerinde Ankara'ya geliyor. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in eşbaşkanlıklarında, ilgili bakanların da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Toplantıda, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Program sonunda ise ikili basın açıklaması yapılması bekleniyor. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yarın yapılacak. Erdoğan ve Putin, temel atma töreni için Mersin'e gitmeyecek. Erdoğan ve Putin törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden telekonferans ile katılacaklar. 

Bu arada Suriye konulu Üçlü Zirve Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek. 

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