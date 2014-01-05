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Dünya

Putin bu kez de buz hokeyi pistinde hünerlerini sergiledi

Vladimir Putin Soçi Kış Olimpiyatları öncesinde tesisleri denetlemeye devam ediyor

05 Ocak 2014 11:28

Sportif aktiviteleriyle sık sık haber olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Şubat'ta Soçi kentinde başlayacak olan '2014 Kış Olimpiyatları' öncesi tesisleri denetlemeye devam ediyor.

Önceki gün Krasnaya Polyana bölgesinde Başbakan Dimitri Medvedev ile kayak yapan Putin dün de Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ile buz hokeyi oynadı.

Soçi Olimpiyatları'nda buz hokeyi final maçının oynanacağı salonda buza inen Putin, 11 numaralı formasıyla kırmızı takımda yer aldı.

Rus liderin takımında, Lukaşenko'nun yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve eski milli hokeyciler yer aldı.

Liderlerin takımına karşı Rus buz hokeyine emeği geçmiş eski olimpiyat ve dünya şampiyonu sporculardan oluşan sahaya çıktı.

Karşılaşmanın sonunda Putin ve Lukaşenko'nun takımı buz zeminden 12-3 galip ayrıldı.

Putin'in, olimpiyatlar öncesi terör saldırılarıyla sarsılan ülke prestijini korumak ve güvenlik endişelerini azaltmak adına bölgeye ziyaretlerini sıklaştırması bekleniyor.

Rusya'nın 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı 2014 Soçi Kış Olimpiyatları, 7-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

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