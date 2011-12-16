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Putin botoks mu yaptırıyor?

Rusya'da son günlerin en çok konuşulan konusu Başbakan Putin'in botoks yaptırıp yaptırmadığı oldu.

16 Aralık 2011 02:00


T24 - Rusya'da son günlerin en çok konuşulan konusu Başbakan Putin'in botoks yaptırıp yaptırmadığı oldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Vladimir Putin'in yılda bir kez çıkıp kendisine yöneltilen soruları cevapladığı televizyon programı sırasında 59 yaşındaki başbakanın kırışıksız cildi ve düz alnı dikkat çekince konu Twitter'a malzeme oldu.

Muhalifler son zamanlarda popülaritesini hızla yitiren başbakan için 'botoks' lakabını kullanmaya başladılar ve program sırasında '#botoks' (Kiril alfabesinde) etiketi bir anda Twitter'ın 'en çok konuşulanlar' listesine girdi.

Putin'le ilgili ilk botoks dedikodusu Ekim ayında Kiev'de gözünde mavi-sarı bir çürükle görüntülenmesinin ardından başlamıştı.


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