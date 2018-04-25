T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: BM Güvenlik Konseyi'ni çiğneyerek askeri güç kullanımı teröristlere yarar sağlıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullandıklarını ve bunların teröristlere yarar sağlad

25 Nisan 2018 20:17

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullandıklarını ve bunların teröristlere yarar sağladığı uyarısı yaptı.
Putin, güvenlik konularından sorumlu Üst Düzey Temsilciler görüşmesi katılımcılarını selamlama konuşmasında, “Küresel ve bölgesel düzeyde güvenliğin sağlanma sorunları bugün daha önemli hale geliyor. Çoğu anlamda bu bazı ülkelerin uluslararası normları görmezden gelmeye devam etmeleri ve BM Güvenlik Konseyi’ni çiğneyerek askeri güç kullanmaları ve devletlerarası tartışmaların en önemli çözüm aracı olan görüşmelerden kaçınmalarından kaynaklanıyor” dedi.
Putin, bunun en başta siyasi ve sosyal istikrarsızlığı doğurduğu, teröristlere yarar sağladığı ve lokal krizlere neden olduğunu belirtti ve ekledi:
“Rusya Güvenlik Konseyi altındaki mevcut görüşme çeşitli tehditlerle mücadele yollarının görüşülmesi için güzel bir imkan sağlıyor. Rusya’nın bu alanda tüm yabancı partnerleriyle sıkı işbirliğine hazır olduğunun altını çizmek isterim.” (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaNisan DHARusya Devlet Başkanı Vladimir PutinBM Güvenlik KonseyiniPutinDüzey TemsilcilerGüvenlik KonseyiRusyanınFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24