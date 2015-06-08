'Putin bile seninle muhatap değil Sayın Davutoğlu!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerde gösterdiği başarı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmesine, CP ve MHP'den sert tepki geldi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, konuyla ilgili olarak, "Putin bile farkında ki Sayın Erdoğan kendini Cumhurbaşkanı olarak değil, AKP Genel Başkanı olarak görüyor" yorumunu yaparken, MHP Milletvekili Oktay Vural ise, "Birisi Türkiye'nin başkanlık sistemiyle değil; parlamenter sistemle yönetildiğini Putin'e hatırlatsın. Ayrıca tebrik etmek yerine, geçmiş olsun demesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Kremlin Basın Servisi'nden bugün yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 7 Haziran’daki genel seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Ayrıca liderler ikili işbirliğinin gündem konularını, enerji alanındaki ortak projelerin hayata geçirilmesindeki sorunları ele aldılar" denmişti.

'Sayın Erdoğan kendini Cumhurbaşkanı olarak değil, AKP Genel Başkanı olarak görüyor'

Putin'in AKP'nin başarısıyla ilgili olarak Genel Başkan Ahmet Davutoğlu yerinde Erdoğan'ı aramasını değerlendiren Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'nın makamına rağmen tarafsız olmadığını sadece bizler iddia etmiyoruz. Herkes farkında. Yoksa Putin nereyi arayacağını bilmez mi? Sayın Erdoğan'ın arkadaşı bile anladı ki, Sayın Erdoğan kendini Cumhurbaşkanı olarak değil, AKP Genel Başkanı olarak görüyor. AKP'nin aldığı seçim sonuçları için Cumhurbaşkanı'nı arayıp kutluyor. Sayın Davutoğlu ısrarla benimle muhatap olun diyordu. Putin bile seninle muhattap değil sayın Davutoğlu."

'Putin'in tebrik etmek yerine, geçmiş olsun demesi gerekirdi'

Oktay Vural da konuyla ilgili olarak, "Tam bir gaflettir. Birisi Türkiye'nin başkanlık sistemiyle değil; parlamenter sistemle yönetildiğini Putin'e hatırlatsın. Ayrıca tebrik etmek yerine, geçmiş olsun demesi gerekirdi" dedi. Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Putin, tebrik ederek kinaye mi yaptı, bilmiyorum. Ama onu araması çok talihsiz, Türkiye parlamenter demokrasi ile yönetilen bir ülke. Türkiye'de Putin sistemi yoktur. Bu ikisi birbirlerine çok benziyorlar herhalde. Diplomatik olarak bir gaftır. Parlamenter demokrasi açısından TBMM'yi yok saymaktır. Özür dilemesi gerekir. Ya da Putin, espri yapmıştır. Tebrik etmek yerine geçmiş olsun, demesi gerekirdi. Kaldı ki, Türkiye'nin sisteminden dolayı enerji konularının muhatabı Cumhurbaşkanı değil; hükümettir, başbakandır. Birileri Putin'e bunu anlatmalıdır."