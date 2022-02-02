Putin: Batı'nın Rusya'nın endişelerini görmezden geldiği açık

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerini Moskova'nın güvenlik endişelerini görmezden gelmekle ve 'Ukrayna'yı Rusya'yı kontrol altında tutmak için bir araç olarak kullanmakla' suçladı.

Putin, Kremlin'in Washington ve NATO'nun Moskova'nın güvenlik talepleri konusunda verdiği yazılı yanıtları incelemekte olduğunu belirtirken, şu ana kadar bunları yeterli bulmadıklarını ifade etti.

Moskova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la görüşmesinin ardından haftalar sonra ilk defa kameralar karşısında Ukrayna krizi hakkında konuşan Putin, "Rusya'nın temel güvenlik endişelerinin görmezden gelindiği şimdiden açık" dedi.

Putin, "Benim anladığım kadarıyla ABD'nin derdi pek de Ukrayna'nın güvenliği değil. Ana hedef Rusya'nın kalkınmasını kontrol altına almak" diye konuştu ve Washington'un Kiev'i hedefine ulaşmak için bir 'araç' olarak kullandığını iddia etti.

Rus lider, "Umarım sonunda bir çözüm buluruz. Ancak bu pek de basit olmayacak" dedi.

Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusundaki taleplerinin geçen hafta ABD ve NATO tarafından yazılı olarak reddedildiğini açıklamıştı.