Putin: Aynısını yaparız

General Motors’un Opel’in yüzde 55 hissesini Magna ve Rus Sberbank’ın oluşturduğu konsorsiyuma satmaktan vazgeçmesine tepkiler sürüyor



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, GM’nin kararını “ülkelerarası bir mesele” şeklinde değerlendirerek “Anlaşmadan son anda vazgeçilmesi bizim çıkarlarımızı zedelemez, ancak Amerikalı dostlarımızın müttefikleriyle iş yapma biçimlerini gösterir. Sonuçta bu karar, Avrupa’yı daha çok etkileyecek” dedi.



Putin, bundan ders alacaklarını da belirterek, “Biz de bundan böyle gelecekte yapacağımız anlaşmalarda benzer yöntemler uygulamalıyız” ifadesini kullandı.



Magna ile anlaşmanın sonuçlanması için büyük çaba harcayan ve GM’nin kararından şoke olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD Başkanı Barrack Obama ile görüşerek Opel’in geleceği konusunda ortak çalışma yapmak konusunda anlaştıkları bildirilirken, Alman politikacıların öfkesi dinmiyor. Hessen Eyalet Başbakanı Roland Koch, GM’nin Alman hükümetinin zamanını çaldığını savunurken, “kârınızı artırmaya çalışırken işçileri rehin almayın” diye uyarısında bulundu.



GM iyimser görünüyor



Şirketin Almanya’daki çalışan işçileri, dün çeşitli eylemlerle kararı protesto ederken, GM CEO’su Fritz Henderson Opel’in nakit sıkıntısının olmadığını, yeniden yapılanma konusunda Almanya, İspanya, İngiltere ve Polonya’dan destek isteyeceklerini kaydetti. Henderson, yeniden yapılanma sırasında markanın 55 bin olan işgücününün 10 bin 500’ünü azaltacaklarını, bu sayının Magna’nın sunduğu planla aynı olduğunu hatırlattı, ancak kapatılacak fabrikalar hakkında bilgi vermedi.

GM, geçiş sürecinin koordinasyonu ve sendikalarla görüşmeler için bir ekip kurulacağını da bildirdi.



GM neden vazgeçti?



GM, ekonomik koşulların ve kendi finansal durumunun iyileştiği bir dönemde, Opel’in gelecek planlarında daha etkin olmasına karar verdi. Yeniden yapılanma için GM 3 milyar euro gerektiğini düşünüyor. İşçi çıkartmalar ve fabrika kapatma da gündemde olacak. Şirketin, bu sürecin finansmanı için Avrupa hükümetlerinin yanı sıra Washington’ın izniyle harcayabileceği, kendisine ayrılmış 13.6 milyar dolarlık bir kaynağı bulunuyor.