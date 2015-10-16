Putin açıkladı: Rusya Suriye'de ne kadar kalacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin Suriye'deki hava operasyonlarının kalıcı olmadığını, belirli bir zaman aralığında devam edeceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kazakistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesinde konuşan Putin, ülkesinin hava operasyonlarının Suriye ordusu kara harekatlarını sürdürdüğü sürece devam edeceğini belirtti.Rus hava güçlerinin Suriye'de yalnızca terörist grupları hedef aldığını söyleyen Putin, ''Hava güçlerimiz Suriye'de belirgin sonuçlar elde etti'' dedi.

IŞİD'le mücadelede ilerleme kaydedildiğini de ifade eden Putin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün ve İsrail'le de terörle mücadele görüşmeleri yaptıklarını paylaştı.

Terörle mücadele etmek isteyen her ülkeyi Bağdat'ta kurulan koordinasyon merkezine katılmaya çağıran Putin, Türkiye ve ABD'yle de terörle mücadelede işbirliği kurmaya çalıştıklarını belirtti.

'Suriye operasyonu uluslararası hukuka uygundur'

Bunların yanı sıra terörle mücadele için 'geniş koalisyon' teklifini de bir kez daha gündeme getiren Putin, ülkesinin Suriye'deki eylemlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu da yeniledi: ''Rus hava güçlerinin Hazar Denizi'ndeki gemilerimizin desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon uluslararası hukuka uygun ve meşrudur. Zira bu operasyonu (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'ın resmi talebi üzerine gerçekleştiriyoruz.''

Putin: ABD'nin Suriye tutumuna anlam veremiyorum

''Teröristlerin amaçlarından biri de Orta Asya bölgesine girebilmektir'' diyen Putin, ''Bu senaryoya birlik hâlinde tepki vermeye hazırlıklı olmamız çok önemli'' ifadelerini kullandı.

'Ruya ve BDT ülkelerinden 5-7 bin kişi IŞİD için savaşıyor'

IŞİD saflarında Rusya ve BDT ülkelerinden binlerce militanın savaştığını da hatırlatan Putin, ''Tahminlere göre IŞİD saflarında Rusya ve diğer BDT ülkelerinden 5-7 bin kişi savaşıyor. Suriye'de edindikleri 'deneyimleri' gelip evlerinde uygulamalarına izin veremiyiz. Onların evlerine geri dönmesine izin veremeyiz'' ifadelerini kullandı.

Bu arada BDT liderleri zirve sırasında terörle mücadele konusunda ortak bir bildiri kabul etti.

Sınırların ortak korunmasına karar verdiler

İnterfax haber ajansı da zirvede 16 farklı anlaşmanın imzalandığı bilgisini geçti. BDT liderlerinin bunların yanı sıra 'kriz hâlinde üye ülkelerin sınırlarının korunması için ortak bir askeri güç oluşturulması' konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.