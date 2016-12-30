Putin: ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz

ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı da 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini Kremlin'e teklif etti. Ancak Kremlin hiçbir Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini açıkladı.

Kremlin'in internet sitesinden yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu sözlerine yer verildi:

"Amerikalı diplomatlar için bir sorun yaratmayacağız. Kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz. Yeni Yıl tatili döneminde ailelerini ve çocuklarını geleneksel tatil alanlarından mahrum bırakmayacağız. Hatta, Amerikalı diplomatların bütün çocuklarını Kremlin'deki Noel ağacını görmeye davet ediyorum."

Amerikan yönetimi, Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "ABD'nin tavrını karşılıksız bırakmayacağız" demişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Washington'a mütekabiliyet esasına dayalı uygun bir yanıt verileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Mütekabiliyet, diplomasi hukukunun bir parçasıdır" diyerek ABD'li diplomatların sınır dışı edilmesini Kremlin'e teklif etmişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı ayrıca ülkede kalacak olan ABD'li diplomatların başkanlık konutu olan Daça'ya girişinin de yasaklanmasını önerdi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise ABD'nin tavrını eleştirerek, "Obama yönetimi Rusya karşıtı bir hissiyat içerisinde iktidardan gidiyor" dedi.

Medvedev bugün Facebook'tan paylaştığı bir mesajda, "ABD - Rusya ilişkilerini onarma niyetiyle göreve gelen Obama yönetiminin bu şekilde iktidardan gidiyor olması üzüntü verici" dedi.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Francisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti.

ABD, 35 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti

Rusya iddiaları reddediyor

ABD Başkanı Barack Obama daha önce, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu iddiaları karşısında harekete geçileceğini söylemişti.

Obama ayrıca Rusya'nın faaliyetlerinin tüm Amerikalıları telaşlandırması gerektiğini belirtmişti. Rusya ise iddiaları reddediyor.

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi Barack Obama'dan deralacak olan Donald Trump geçmişte sık sık, Rusya'nın seçim sürecinde siber saldırılar düzenlediğine inanmadığını söylemişti.

Donald Trump daha sonra ise başkanlık görevini devraldığında istihbarat yetkilileriyle konuyu ele alacağını açıklamıştı.