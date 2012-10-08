Putin: ABD'de Rusya'yı hala düşman olarak görüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD'nin dünyadaki en büyük iki nükleer güç olduğu konusunda tartışmaya yer olmadığını hatırlatırken, "Dünyada bizim ve ABD'nin dışında başka hiçbir ülke, böyle bir nükleer kapasiteye sahip değil. Ancak silahlarımızı modernleştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü maalesef, hala düşman olarak görülüyoruz" dedi.

60. yaşgününde Rus NTV kanalına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus müzik grubu "Pussy Riot" grubu üyelerine verilen ikişer yıllık hapis cezasının adil olduğunu düşündüğünü söyledi.

Muhalefet gösterileri

Ülkede zaman zaman muhalifler tarafından yapılan gösteriler hakkındaki görüşlerini de açıklayan Putin, "Elbette görüşlerini açıklama hakları var ancak bu hukuk kuralları içinde olmalı" dedi.

Gürcistan seçimleri

Gürcistan'daki seçimleri de değerlendinen Putin, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kaybettiklerini geri kazanmaya çalışacağını düşündüğünü ifade etti.