Putin: ABD'nin Rusya yaptırımlarının olumlu yönleri de oldu; Rus teknolojisi gelişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uyguladığı yaptırımların Rusya için “olumlu” etkisi olduğunu söyledi. Putin, yaptırımlarla birlikte Rus teknolojisinin ileri götürüldüğünü söyledi.

CNN’de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin 2014’te Kırım’ın ilhakından bu yana çeşitli sebeplerle Rusya’da kişi ve şirketlere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Putin, “Sadece yaptırım baskısına adapte olmadık. Bazı yönlerden bizim için iyi bile oldular. İthal edilen teknolojileri kendilerimizinkiyle değiştirmek bize üretmek için itici güç oldu. MIR ödeme sistemleri, bütün finansal sistemimizi güçlendirmek gibi başka olumlu yönleri de oldu” dedi.

MIR kart ödeme sistemi, 2014’te Kırım’ın ilhakıyla gelen yaptırımlardan sonra uygulanmaya başlayan bir Rus finansal hizmet sistemi.

Putin, ABD-Rusya ilişkilerinin normale dönmesini umduğunu söyledi ancak şöyle devam etti: “ABD dünyanın değiştiğini anlıyor ancak hâlâ tekelini sürdürmeye çalışıyor”