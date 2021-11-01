Putin: ABD'nin Avrupa'ya füze sistemi yerleştirme planları büyük bir tehdit oluşturuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri yerleştirme planlarının Rusya için ‘çok büyük bir tehdit’ oluşturduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Soçi'de savunma yetkilileriyle görüşen Putin, ABD'nin Avrupa'ya füze konuşlandırmasının "tehdit oluşturduğunu" belirtti.

“İyi biliyoruz ki yabancı meslektaşlarımızdan bazıları, bu eşitliği bozma girişimlerinden vazgeçmiyorlar. Söz konusu girişimlerden birisi de sınırlarımızın çok yakınına küresel füze savunma sistemleri yerleştirmek” diyen Putin, “Rusya’nın güvenliğine yönelik bu tehditleri fark etmememiz imkansız, bu duruma uygun biçimde yanıt vereceğiz” vurgusu yaptı.