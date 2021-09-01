Putin: ABD'nin Afganistan müdahalesi sadece trajedi ve kayıpla bitti

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 20 yıl süren Afganistan müdahalesinin "sadece trajedi ve kayıpla bittiğini" söyledi.

Yeni eğitim-öğrenim yılının ilk gününde bir grup öğrencinin önünde konuşan Putin, ABD ordusunun Afganistan'a 20 yıl boyunca "kendi normlarını yerleştirmeye çalıştığını" ifade ederken, bu tür girişimlerin "beyhude" olduğunu söyledi.

Rus lider, "ABD'nin aldığı sonuç sadece trajedi ve sadece kayıp. Afganistan'da yaşayanlar içinse durum daha da kötü" dedi.

Putin, "Dışarıdan bir şeyler empoze etmeyi başarmak imkansız" diye konuştu.