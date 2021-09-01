T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: ABD'nin Afganistan müdahalesi sadece trajedi ve kayıpla bitti

01 Eylül 2021 12:45

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 20 yıl süren Afganistan müdahalesinin "sadece trajedi ve kayıpla bittiğini" söyledi. 

Yeni eğitim-öğrenim yılının ilk gününde bir grup öğrencinin önünde konuşan Putin, ABD ordusunun Afganistan'a 20 yıl boyunca "kendi normlarını yerleştirmeye çalıştığını" ifade ederken, bu tür girişimlerin "beyhude" olduğunu söyledi.

Rus lider, "ABD'nin aldığı sonuç sadece trajedi ve sadece kayıp. Afganistan'da yaşayanlar içinse durum daha da kötü" dedi.

Putin, "Dışarıdan bir şeyler empoze etmeyi başarmak imkansız" diye konuştu.

rusyaputinabdafganistan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24