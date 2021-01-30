Putin, ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşmasını uzatacak imzayı attı

T24 Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) 5 yıl uzatılmasına ilişkin kararı imzaladı.

Rusya, anlaşmayı uzatma kararının iki ülkenin de iç sürecini tamamlayıp birbirlerine diplomatik nota vermesiyle tamamlanacağını duyurdu. Rusya'nın yasama sisteminin alt ve üst kanatları anlaşmanın uzatılmasını geçen çarşamba günü onaylamıştı

Uzatma kararı yürürlüğe girince normal şartlarda gelecek hafta sona erecek olan New START, 5 Şubat 2026'ya kadar geçerli olacak.

Anlaşma ABD ile Rusya'nın konumlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısını sınırlandırıyor.