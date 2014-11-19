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Dünya

Putin: ABD boyunduruğu altına hiçbir zaman girmeyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'yı küçük düşürmek istediğini ve kendi problemlerinin faturasını ödetmek istediğini söyledi

19 Kasım 2014 00:10

Avustralya'daki G20 zirvesinde 21 katılımcı ülke tarafından yalnızlığa itilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, izolasyondan sorumlu tuttuğu Amerika’ya Moskova’dan seslenerek “ABD’nin boyunduruğu altına hiçbir zaman girmeyiz” dedi.

hürriyet.com.tr'den Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Moskova'ya dönüşünde “Birleşik Halk Cephesi” taraftarları forumuna katılan Putin, konuşmacılardan birinin “ABD bizi küçük düşürmek istiyor” sözleri üzerine “Hayır arkadaşım. Amerika bizi küçük düşürmek değil, bizi boyunduruğu altına almak istiyor. Kendi yarattıkları problemlerin faturasını bize ödetmek istiyor. Ancak tarihte kimse Rusya ile böyle bir şey yapamadı. Şimdi de yapamayacak” dedi.

ABD ile birlikte hareket eden ülkeleri de eleştiren Putin, “ABD’nin bir dizi müttefiki kendi milli çıkarlarını hiçe sayarak ABD’nin çıkarlarını savunan tavır takınıyor. Kendilerine zarar verdikleri gün gibi ortada olmasına rağmen. Bu davranışları neden yaptıkları ve perspektifte amaçları ne olduğunu çoğu kendileri bile bilmiyor” ifadesini de kullandı.

 

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