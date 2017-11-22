Putin: "Siz olmasaydınız, Astana süreci olmazdı"

Siyamend Kaçmaz, Soçi, 22 Kasım, (DHA)- Soçi\'deki üçlü zirvede konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de teröristlere karşı yürütülen askeri eylemlerin sona ermeye yakın olduğunu, ülkenin dağılmasının önlendiğini kaydetti. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinde, “Suriye’de teröristlere karşı yürütülen geniş çaplı askeri eylemler sona eriyor. Rusya, İran ve Türkiye’nin çabalarıyla Suriye’nin dağılmasını ve teröristler tarafından ele geçirilmesini engellemeyi ve insani felakettin önüne geçmeyi başardığımızı dile getirmek istiyorum “ dedi.

Ayrıca, Putin Türkiye ve iran’ın Astana sürecinde oynadıkları önemli role dikkat çekerek, “ Bir seneden kısa bir süredir Astana sürecini başlattık, elde edilen anlaşmaların yerine getirilmesini garanti etmek üzere sorumlu taşıdık. İlk kez bir masada hükümet temsilcileri ve muhalif birlikleri toplamayı başardık. Türkiye Cumhurbaşkanı ve İran Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte oynadıkları role dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer siz olmasaydınız, Astana süreci olmazdı, bu da demek oluyor ki ateşkes rejimini oluşturamazdık ve çatışmasızlık alanlarını kuramazdık” dedi