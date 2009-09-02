Putin 2.Dünya Savaşı için özür diledi

2.Dünya Savaşı' nda Naziler ile işbirliğindeki ülkelerdenken yanlışlarını kabul etmelerini bekleyen Putin,geçmiş için özür diledi.



Turkrus.com' un haberine göre, Polonya’da dün 2. Dünya Davaşı’nın 70. yıldönümü anma töreninde konuşan Putin, savaşın başlamasında SSCB’nin rolü için bir kez daha itirafta bulunup yapılan yanlışı kabul etti, ama Batılı liderlerden de kendi hesaplarına aynısını yapmalarını istedi. Rusya ile Polonya liderleri, 20 bin Polonya askerinin Stalin’in emriyle öldürüldüğü Katın katliamı için ortak araştırma komitesi kurma kararı aldı ve geçmişe değil geleceğe bakma sözü verdi.





Sadece Almanya’nın başbakan düzeyinde katılımda bulunduğu, ABD dahil diğer Batılı müttefiklerin alt düzeyde temsil edildikleri törende konuşan Putin, “Eğer tarih kakında objektif konuşacaksak tek bir rengi olmadığını anlamak zorundayız. Tüm taraflar tarafından yapılan büyük yanlışlar vardı. Tüm bu hareketlerin şartları Nazi Almanyasının saldırganlığıtarafından yaratıldı” dedi.



Savaştan hemen önce Almanya ile SSCB arasında imzalanan saldırmazlık paktının hata olduğunu bir kez daha kabul eden Putin, “Şimdi Naziler ile anlaşma imzalayan diğer ülkelerden de (İngiltere ve Fransa kastediliyor) kendi yanlışlarını kabul etmelerini bekliyoruz” dedi.



Polonya Başbakan Tusk da tarihi yargılamayı tarihçilere bırakacaklarını, oluşturulacak ortak bir komisyonun geçmişteki iddiaları araştıracağını, iki ülkenin her alanda işbirliği arzuladığını söyledi.



1 Eylül’de Almanların Polonya’ya ilk ateşi açarak 2. Dünya Savaşı’nı başlattığı bölgede yapılan törenden sonra gözler komisyon çalışmalarına çevrildi. 20 bin Polonyalı subay Katın kasabasında kurşuna dizilerek öldürülmüş, Polonya bunun Stalin’in emriyle yapıldığını söylerken SSCB tarafı bunu reddetmişti. Rus tarafı ise bu konuda resmen özür dilemeyi reddetmişti. Şimdi konu ortak komisyon tarafından Sovyet gizli belgeleri de açılarak araştırılacak.